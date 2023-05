Giochi e risate il 7 maggio a Zoomarine: arriva il “Che ridere Festival”

Giochi e risate a Zoomarine, il parco a tema situato a Torvaianica. In occasione della “Giornata internazionale della risata”, arriverà il “Che ridere Festival”, lo Yoga della risata, comici e alcuni attori protagonisti della fortunata serie “Il mare fuori”.

La Giornata Internazionale della Risata è stata fondata nel 1995 dal medico indiano Madan Kataria, fondatore del movimento internazionale dello Yoga della Risata: una tecnica che sfrutta il beneficio della risata autoindotta. È proprio per celebrare questa giornata che Alex Pata, il direttore di Zoomarine, ha deciso ospitare nel parco numerosi appuntamenti e attività per passare una giornata divertente.

Gli appuntamenti

Gli esponenti dell'associazione “Yoga delle risate e Oltre” offriranno delle lezioni per imparare a padroneggiare questa tecnica di yoga. Seguirà poi il “Che ridere Festival!” , una maratona di gag e battute in un unico show al quale sarà impossibile resistere. Una sfida che vedrà partecipare Marco Capretti, star di “Made in Sud”, Oscar Biglia, Claudio Sciara.

Poi ci sarà un'occasione per incontrare alcuni attori della serie Rai “Il Mare Fuori”.