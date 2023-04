Giorgia, l'usignolo di Roma vola da 52 anni. E progetta la sua seconda vita

Giorgia, la cantante romana abituata a stare in vetta alle classiche grazie alla sua voce unica, ha ancora un pensiero per Alex Baroni mentre festeggia i suoi 52 anni insieme al suo compagno ventennale Emanuel Lo. Il suo mondo è ormai tinto di Blu, dopo l’uscita del suo ultimo album che contiene anche “Parole dette male” la canzone che ha presentato a Sanremo 2022.

Giorgia appartiene al segno del Toro, perché è nata a Roma il 26 aprile 1971, e anche per questo a breve la sua vita, che fin ora è sembrata scorrere senza grossi trambusti, avrà uno scossone tanto che in men che non si dica la nostra cantante, si troverà catapultata, in tutti i sensi, in una realtà completamente nuova. Cosa cambierà? Chiediamolo alle mie Napoletane.

Le carte napoletane vedono un rinnovamento

Le carte iniziano confermandomi il cambiamento o forse, per dirla come si esprimono loro, un vero e proprio rinnovamento. Giorgia non ha certo bisogno di conferme sulle sue immense doti canore ma sente forte il bisogno di delineare un disegno nuovo di sé e della sua carriera. Che abbia una bella voce, nessuno può metterlo in dubbio, ma lei avverte di non aver sviluppato appieno il progetto della sua vita tanto che ci sono momenti in cui si sente quasi in colpa per non esser riuscita a trovare una fisionomia ancor più vincente al suo timbro vocale ed è allora che inizia a perdersi, e sottolineo perdersi, in progetti e congetture che finiscono solo per penalizzarla.

Ora sperimenterà un nuovo modo di dare voce

Ora le carte dicono che le cose finalmente potrebbero prendere un verso inaspettato portando la nostra artista a sperimentare un modo nuovo di dar voce, nel vero senso della parola, alla sua anima. Ed aggiungono che quel certo grigiore, o meglio quello che tu avvertivi come grigiore carissima Giorgia, finalmente se ne andrà perché tornerai ad avvertire dentro una voglia di fare e di rimetterti in gioco come non la sentivi da tempo. Questa è la conferma che la tua esistenza è ancora tutta da costruire.

Il segreto della sua vita è l'amore

Ecco poi l’accenno all’amore, uno dei punti fermi della tua vita. Un amore sopravvissuto a diverse prove che hanno sviluppato un’incredibile complicità e libertà nel vostro sentimento. Altra cosa l’amore per il tuo “cucciolo” che riesce a dar senso a ogni tuo giorno anche quello che passa trascinato dalla noia. E’ solo lui infatti, che riesce a dare un senso ad ogni cosa che ti circonda. Se la tua vita è libertà lui è il laccio che ti tiene legata alla realtà. Anche in quest’ambito vedo rinnovamento ma non cambiamenti come per il settore lavorativo.

Ecco allora che l’analisi fatta dalle mie carte si può riassumere così: il periodo che ti si sta aprendo, e che va a concludere una stagione della tua vita che si sta allontanando, porterà una vera e propria linfa nuova nelle tue vene grazie alla quale, proprio come nel “Gattopardo” tutto dovrà cambiare affinché nulla cambi, le cose devono solo prendere un corso diverso salvando il salvabile e modificando quello che è veramente inutile preservare. Finalmente inizierà, in questo modo, un periodo intenso e frenetico, come quelli che ti piacciono tanto, che ti permetterà di tirar fuori una nuova Giorgia quella che hai cercata a lungo.

