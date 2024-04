Giornalisti, il Fondo complementare incontra le aziende dell'informazione

I vantaggi della previdenza complementare e le relative procedure, sono stati i temi dell’incontroorganizzato dal Fondo di Previdenza per il personale giornalistico ed i rappresentanti degli uffici delpersonale delle aziende dell’informazione.

Obiettivo di tale incontro era quello di creare una costante interlocuzione tra le aziende e gli Uffici delFondo per favorire l’applicazione delle disposizioni di previdenza complementare e le migliori soluzioni aquei problemi che possano insorgere nella relativa gestione.

Il vertice

Cosi come sottolineato dalla Presidente Alessia Marani nel corso dell’incontro, è grazie alle aziende chepotrà realizzarsi anche una capillare informativa ai quei giornalisti aventi diritto alla previdenzacomplementare che ancora non risultassero iscritti al Fondo, specialmente i più giovani, sull’importanza diun investimento di lungo periodo da cui trarre i maggiori benefici. Il sistema della previdenzacomplementare ne gioverà dal punto di vista economico-gestionale, al pari delle aziende editoriali, intermini di politiche sociali e di welfare, in materia fiscale ed in particolare nella gestione del TFR che, ovedevoluto al Fondo, non richiederà più le rivalutazioni periodiche o le relative anticipazioni previste dallalegge.Attenta e numerosa è stata la partecipazione dei rappresentanti delle imprese a quello che è stato il primodi una serie di incontri che si intendono ripetere nel futuro favoriti da una comunicazione che vedrà leaziende periodicamente informate sulle innovazioni dispositive e normative riguardanti la previdenzacomplementare oltre che sugli andamenti gestionali del Fondo; oltre cinquantata sono stati i partecipantiall’incontro sia in presenza sia in collegamento da remoto.

La Presidente Alessia Marani

Al saluto della Presidente Alessia Marani ha fatto seguito l’intervento del Direttore Generale Fabio Porcellisulle disposizioni che regolano la previdenza complementare dei giornalisti, gli adempimentiamministrativi, i vantaggi fiscali per le aziende e per gli iscritti; quindi la signora Maria Cristina De Santis haposto l’accento sul nuovo Regolamento contributivo ed ha risposto ai quesiti posti dai partecipantiall’incontro.Il Vicepresidente, Sergio Moschetti ha concluso i lavori sottolineando l’importanza e le finalità di questoprimo incontro.Tra gli interventi quelli di Edmondo Rho, da remoto, quale componente del Consiglio, coordinatore dellaCommissione Finanza ed esperto in pensioni, di Fabrizio Carotti, Direttore Generale della FederazioneItaliana Editori Giornali, che ha testimoniato il contributo fattivo della parte datoriale per la realizzazionedell’evento, e di Giancarlo Tartaglia, segretario della Fondazione Murialdi nella cui sala al primo piano delpalazzo di via Nizza, sede anche del Fondo, ha ospitato l’evento.