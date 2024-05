Giornata mondiale dei bambini: il saluto del sindaco di Roma, Gualtieri

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha inviato una lettera di benvenuto a tutti i bambini e le bambine che parteciperanno alla “Giornata Mondiale dei Bambini” programmata per sabato 25 allo Stadio Olimpico e per domenica 26 maggio in piazza San Pietro. Si tratta del primo grande evento di avvicinamento al Giubileo che Roma si sta preparando ad accogliere.

Il primo cittadino ha voluto esprimere il proprio sostegno all’incontro voluto da Papa Francesco, “che ringrazio per la Sua sensibilità e vicinanza alla città, convinto come sono che ciascuno potrà portare a Roma un germoglio di speranza dal Paese da cui proviene, assieme al proprio sorriso, ai propri desideri e pensieri sul futuro”.

"Curare l'infanzia è una vocazione"

Dopo aver ricordato quanto il simbolo della Lupa che allatta i due piccoli Romolo e Remo rappresenti per Roma il “sincero gesto d’amore” alla base della sua storia, il Sindaco ha ricordato che “prendersi cura amorevolmente dell’infanzia è un dovere di tutti e una vocazione di questa nostra città, della quale troppo spesso noi adulti ci dimentichiamo”. Sono per tutti necessari quello “sguardo limpido sul mondo” e quella “giusta richiesta di fratellanza e cura del creato” che accompagnano i bambini, la cui voce abbiamo il dovere di far sentire forte e in tutto il mondo.