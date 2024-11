Giornata Mondiale del Trasporto Sostenibile, Diotti Spa: "Rinnoviamo la flotta per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2"

Domenica 26 novembre si celebra la prima edizione della Giornata Mondiale del Trasporto Sostenibile, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della mobilità sostenibile e della transizione ecologica. L’obiettivo è affrontare le sfide climatiche, energetiche e di sicurezza stradale con interventi concreti, promuovendo un trasporto più rispettoso dell’ambiente.

La mobilità sostenibile è uno dei pilastri fondamentali per ridurre le emissioni di CO2, limitare il consumo di risorse non rinnovabili e migliorare la qualità della vita. Questo approccio si inserisce negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che punta a trasformare i sistemi di trasporto in soluzioni più efficienti ed eco-compatibili. Le emissioni derivanti dal trasporto, infatti, rappresentano un problema urgente: tra il 1990 e il 2022, il settore ha registrato un incremento medio annuo dell’1,7% delle emissioni, superando ogni altro comparto produttivo, con l’eccezione dell’industria pesante. In Europa, il trasporto è responsabile del 30% delle emissioni totali di CO2, mentre negli Stati Uniti la percentuale è del 29%.

Diotti Spa: il percorso verso una flotta sostenibile

Tra le aziende che hanno intrapreso un cammino concreto verso la sostenibilità spicca Diotti Spa, realtà lombarda con una storia quasi centenaria. Da sempre attenta alla tutela dell’ambiente, l’azienda ha avviato un processo di rinnovamento della propria flotta di veicoli, puntando su camion a basse emissioni di CO2 e tecnologie innovative. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: completare il rinnovamento della flotta entro la fine del 2025.

Samuele Diotti, Ad, sottolinea l’importanza di questo progetto

“La transizione verso una flotta più ecologica è un investimento che va oltre la convenienza economica. Come società, abbiamo sempre avuto un approccio concreto alla tutela dell’ambiente e della collettività. Continueremo a investire in tecnologie sostenibili e a collaborare con partner di settore per trovare soluzioni innovative. Il nostro obiettivo è contribuire in modo tangibile al raggiungimento dei risultati globali di sostenibilità, rimanendo in prima linea nell’adeguarci alle nuove normative, perché il bene comune ci sta a cuore”.

Benefici tangibili e obiettivi futuri

Il passaggio ai nuovi veicoli porterà benefici significativi quali la riduzione dei consumi e delle emissioni, grazie a motori più efficienti, pneumatici performanti e combustibili ecologici; l’ottimizzazione della logistica, con una migliore disposizione dei carichi e un incremento della portata dei mezzi, riducendo viaggi e sprechi; Il miglioramento della sicurezza stradale e riduzione dell’inquinamento acustico, grazie a tecnologie più avanzate e silenziose.

La mobilità sostenibile, però, non si limita all’adozione di mezzi ecologici. Una strategia completa richiede anche la riduzione delle distanze di approvvigionamento, l’uso di carburanti locali e un ripensamento dell’intero sistema logistico. Per Diotti Spa, il rinnovamento della flotta è solo una parte di un piano più ampio di sostenibilità aziendale, che mira a un impatto positivo su ambiente, economia e società. “Come azienda presente da quasi un secolo sul territorio, ci siamo rinnovati per stare al passo con un mondo in rapida evoluzione e continueremo a farlo. La sostenibilità è parte integrante della nostra identità e del nostro impegno verso le generazioni future,” ha concluso Diotti.

Con iniziative come questa, Diotti Spa dimostra come l’industria possa e debba essere protagonista del cambiamento, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile per tutti.