Giornata Mondiale della Gioventù: le prove della diocesi al Divino Amore

Si terrà al Santuario del Divino Amore la Giornata dei Giovani della diocesi, in attesa di quella mondiale che si terrà a Lisbona. Momenti di divertimento, canti e giochi, ma anche di preghiera accompagneranno i giovani per tutta la notte.

L'evento si svolgerà nella notte tra sabato 19 e domenica 20.

Gli appuntamenti della serata

Il tema dell'iniziativa è un passo tratto dal Vangelo di Luca: “Si alzò e andò di fretta”.

L'iniziativa comincerà alle 18,30 di sabato 19 con il primo appuntamento: lo street gym, un esperienza che fonde fede, sport e arte e che permette di scoprire il Santuario. Dalle 19 in poi sarà possibile acquistare da mangiare. Poi alle 21 ci si sposterà nell'auditorium dove per qualche ora ci saranno balli, intrattenimento e musica suonata dal vivo. Infine a Mezzanotte comincerà una veglia di preghiera con canti di musica sacra e fiaccole.

Alle 5 del mattino ci sarà la messa, officiata dal Cardinale Vicario Angelo De Donatis e infine alle 6 a tutti i partecipanti sarà offerta una colazione a base di cornetti.

Le parole di Don Alfredo Tedesco

"I giovani - spiega don Alfredo Tedesco, direttore del Servizio diocesano per la pastorale giovanile - saranno protagonisti di tutto l’evento, in un’ottica di corresponsabilità, per mettere loro al centro". "Anche quest’anno, in occasione della Gmg, Papa Francesco affida tutti i ragazzi a Maria, madre e al tempo stesso giovane donna - ha aggiunto don Alfredo Tedesco - ogni diocesi può declinare liberamente questo appuntamento con i giovani, che un tempo si celebrava la domenica delle Palme e che invece con la pandemia si è spostato sul calendario in coincidenza con la festa di Cristo Re. Per la diocesi di Roma abbiamo scelto di vivere il tema mariano nel luogo mariano per eccellenza caro ai romani, cioè il santuario del Divino Amore".