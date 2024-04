Giubileo 2025, cercasi disperatamente 44mila stagionali per hotel e ristoranti

L'economia di Roma? Vive di turismo e servizi tant'è che la prima voce nelle offerte di lavoro è per gli stagionali della Sala Giochi Capitale: chef, cuochi, camerieri, banconisti e lavapiatti e camerieri d'hotel. Durata del lavoro? Quanto basta per rispondere ad un mercato del lavoro fragile e legato alla stagione.

A rivelare la leggerezza del tessuto economico romano e la sua capacità di creare posti di lavoro è l'Osservatorio Fiepet-Confesercenti di Roma che denuncia la mancanza "all'appello di 44mila lavoratori. Parliamo di impiegati stagionali nel settore della ristorazione, chef, cuochi, camerieri, banconisti, lavapiatti e dell’accoglienza alberghiera”, spiega Claudio Pica presidente di Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio e Vicepresidente Agro Camera intervenendo al convegno ‘Innovazione ed economia circolare nella filiera produttiva del carciofo’, organizzato dalla Fiepet-Confesercenti e Agro Camera presso l’Università Mercatorum.

Pica: "Sono figure che andrebbero reperite tra il periodo estivo e dicembre prossimo"

Spiega ancora Pica: “Sono figure che andrebbero reperite tra il periodo estivo e dicembre prossimo. Un problema sentito da anni ma che ora rischia, fortemente, di rappresentare una vera e propria emergenza anche perché va ad impattare con uno dei grandi eventi che dovrà ospitare la Capitale, ovvero il Giubileo 2025” – ha proseguito Pica. “Bisogna fare in modo che per l’Anno Santo vi siano lavoratori a sufficienza per poter accogliere nei settori chiave di contatto con il pubblico – quindi ristorazione ed ospitalità – le decine di milioni di pellegrini che arriveranno a Roma''.

Gli accordi con l'Istituto alberghiero Artusi

''Come Fiepet-Confesercenti abbiamo già avviato un iter con le Istituzioni per una collaborazione volta al reperimento di personale. Nel frattempo abbiamo ritenuto importante sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Roma. Un accordo di sistema, realizzato anche con l’Università Mercatorum e che rientra nei progetti di alternanza scuola-lavoro, per la creazione di nuove figure professionali sia a livello imprenditoriale – giovani che vogliono aprire una start-up – che per formare personale specializzato nel settore turistico-ristorativo. Un lavoro corale, di cooperazione, tra associazioni di categoria, corpi intermedi e Terzo Settore per la formazione di lavoratori, personale che abbia anche una conoscenza manageriale per gestire le imprese del futuro”.