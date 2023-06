Giubileo 2025, il Vaticano brucia il Campidoglio: pronto il Centro Pellegrini

Sul Giubileo 2025 il Vaticano ha bruciato il Campidoglio: inaugurato a Roma, in via della Conciliazione il nuovo Centro Pellegrini-Info point.

Un luogo i cui i pellegrini potranno allogiare durante i mesi del Giubileo. L'info point entrerà in funzione a più di un anno dall'inizio dell'Anno Santo, permettendo a coloro che volessero venire a Roma di ricevere in anticipo tutte le informazioni necessarie per organizzare il proprio pellegrinaggio. Informazioni disponibili anche per quanto riguarda il servizio di volontariato. Inoltre si potranno ricevere depliant e opuscoli sui vari cammini di pellegrinaggio in città, come il proverbiale “giro delle sette chiese”, l’itinerario delle Donne dottori e patrone d’Europa e l’iter delle chiese europee. Il centro è già attivo da inizio giugno. Molti turisti sono già venuti a chiedere informazioni. Il centro è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 17.

“Un passo avanti verso il Giubilio”

A inaugurare il Centro il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin, che ha tagliato il nastro dell'inaugurazione e ha benedetto i locali. Con lui c'era anche il Pro-Prefetto per il Dicastero per l’Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella, a cui Papa Francesco ha affidato l'organizzazione del Giubileo.

!L’apertura del Centro Pellegrini - ha commentato il cardinale Parolin - mi sembra un consistente passo in avanti nella preparazione al Giubileo 2025, che per il numero di pellegrini che arriveranno a Roma, esige un'organizzazione complessa. Io credo che sia importante quello che dicevamo della preghiera. Abbiamo chiesto al Signore di concedere a quanti giungono in questo luogo come pellegrini e turisti, di trovare sollievo nell’anima e nel corpo. Vorremmo che l’ esperienza del pellegrinaggio a Roma sia un'esperienza di famiglia”.