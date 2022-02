Giubileo 2025, Meleo nella commissione speciale: "Fiera di esserci"

Nominati oggi i presidenti delle commissioni speciali rispettivamente per il Giubileo 2025 ed Expo 2030. Nella commissione che si occuperà di programmare la gestione dell'Anno Santo ci sarà Linda Meleo, capogruppo del M5S. L'ex assessore: "Roma saprà cogliere questa opportunità".

Linda Meleo ha espresso soddisfazione, in un post Facebook, sulla sua presenza all'interno della commissione istituita per il Giubileo del 2025: "Sono fiera di presenziare nella commissione speciale Giubileo 2025, che dovrà accompagnare la Capitale nell'organizzazione ottimale di questo importante evento. Già c'è grande fermento e attesa fra i fedeli di tutto il mondo e non solo: sono certa che Roma saprà cogliere nel migliore dei modi questa fondamentale opportunità di slancio economico, sociale e culturale che l'Anno Santo le offrirà".

Gli auguri al presidente Nanni

Meleo ha poi commentato l'elezione del consigliere della lista civica per Calenda, Dario Nanni, a presidente della commissione sul Giubileo: " Da parte mia va un augurio di buono e sereno lavoro al presidente Nanni e ai colleghi commissari con cui ci metteremo subito all'opera per far affrontare al meglio il grande evento alla città".