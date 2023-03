Giubileo 2025, per il sottopasso di Castel Sant'Angelo Roma si affida ad Anas

Per la realizzazione del sottopasso tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione, Roma si è affidata all'Anas. Anas sarà la Centrale di Committenza per questo che è uno dei cantieri più importanti e impegnativi del Giubileo a Roma.

Questo grazie al provvedimento emanato dalla Giunta Gualtieri su proposta dell'asssessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini. Il provvedimento è uno schema di convenzione che andrà siglato tra il Campidoglio e l'Anas e prevede anche l'arrivo di 70 milioni di fondi giubilari.

“Stiamo accelerando su tutti i dossier relativi alle opere del Giubileo - ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - insieme al Governo iusciremo a far partire entro giugno i primi cantieri a Piazza Pia, tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione”.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un sottopassaggio pedonale per collegare Castel Sant'Angelo e la zona pedonale che lo circonda a via della Conciliazione e quindi a piazza San Pietro e al Vaticano. Oggi per andare dall'uno all'altro bisogna attraversare un tratto di strada fortemente trafficato. In questo modo invece i pedoni potranno passare senza rischi e più velocemente. Inoltre il progetto prevede anche una riqualificazione dell'area.

Appena la convenzione tra Comune e Anas sarà siglata, l'Anas proporrà un progetto e una valutazione di fattibilità tecnica ed economica. Dopodiché il progetto sarà sottoposto ad una conferenza dei servizi e poi dovrà essere approvato dalla Giunta.