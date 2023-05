Giubileo 2025, Piantedosi: “Il prefetto Giannini garantirà sicurezza in città”

“Sono certo che Giannini saprà condurre la Prefettura di Roma in un frangente storico complesso in cui sarà necessario assicurare, tra l'altro, lo svolgimento del prossimo Giubileo è la migliore cornice di sicurezza”.

Così il ministro degli Interni Piantedosi intervenendo alla cerimonia per il passaggio delle consegne tra l'ex Capo Giannini, ora nominato prefetto di Roma, e il nuovo capo della Polizia Vittorio Pisani. “Al prefetto Lamberto Giannini - ha proseguito il ministro - va il riconoscimento dell'amministrazione e mio personale per aver rappresentato in questi anni un sicuro punto di riferimento, una guida autorevole di eccezionale equilibrio e umanità”.

“Una carriera brillante”

“Lamberto Giannini - ha spiegato Piantedosi - in un brillante percorso professionale di oltre 30 anni nella Polizia di Stato, ha dato prova di qualità eccellenti di cui sono testimonianza i tanti successi del settore strategico della Polizia di prevenzione, che hanno reso L'Italia è uno dei paesi più sicuri al mondo. La sua azione ferma e le sinergie che ha saputo suscitare ancora oggi vivono nel Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, una sua creatura”.