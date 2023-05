Giubileo 2025, presentato il sito ufficiale: “Tutte le notizie e gli eventi”

Monsignor Graham Bell, sottosegretario del Dicastero per l’Evangelizzazione, ha illustrato insieme a Monsignor Fisichella il sito web ufficiale del Giubileo, che sarà del tutto attivo e visitabile a partire dal 10 maggio e conterrà informazione utili sugli eventi.

Il link del sito in latino sarà www.iubilaeum2025.va. Il sito sarà disponibile in italiano, in inglese e anche in altre lingue. Nel sito sarà presente un video di presentazione prodotto da Rai Vaticano. Il sito permetterà di iscriversi a tutti gli eventi di pellegrinaggio verso la Porta Santa di San Pietro. Le iscrizioni saranno aperte a settembre. Il sito contiene poi tutte le informazioni necessarie sugli eventi che si terranno durante l'anno santo del Giubileo. Il sito raccoglierà anche informazioni e notizie sulla preparazione del Giubileo. Presto sarà disponibile anche l'app.

I pellegrini potranno aprire un profilo nell'area "del pellegrino". Iscrivendosi riceveranno una carta del pellegrino, che permetterà di accedere e partecipare a diversi eventi.