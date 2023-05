Giubileo 2025, un ostello da 25 posti letto nel Parco della Caffarella

Giubileo 2025, tra le opere anche un ostello per 25 pellegrini nel Parco della Caffarella. L'ostello sarà realizzato all'interno di uno degli antichi casali che si trovano nel parco: il seicentesco Casale dell'Antico Mulino.

Si tratta di un casale eretto tra il Seicento e il Settecento, che in passato era usato come mulino. L'edificio si erge alle spalle del Cenotafio di Annia Reggilla, il monumento funebre fatto costruire nel II Secolo dC da Erode Attica per onorare la moglie scomparsa.

Il progetto

Il progetto è stato presentato da Luca Fegatelli, dirigente tecnico del Parco dell'Appia Antica. L'intervento prevede l'acquisizione del casale, di circa 450 metri quadri e la sua ristrutturazione, affinché possa ospitare fino a 25 pellegrini. Attualmente l'edificio è di proprietà delle Fondazione Gerini. A gestire il sito è l'Ente Parco, grazie a un contratto d'affitto da poco rinnovato per altri sei anni. I costi stimati per il progetto si aggirano intorno ai 650mila euro, di cui 600mila solo per acquistare l'edificio e il resto per la riqualificazione. I tecnici hanno spiegato che l'iter di vendita dovrebbe terminare entro settembre 2023. La fine dei lavori è invece prevista per la metà del 2024.