Giubileo, a Rimini nasce la Santa Alleanza tra Comune di Rome e Regione Lazio

Una Santa Alleanza. Tra Comune di Roma e Regione Lazio una sinergia particolare arriva sui temi del turismo. Ed è stata sancita a Rimini, dove è in corso la 59ª edizione della Fiera TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione B2B del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

A rappresentare il Campidoglio Alessandro Onorato e per la Regione in prima linea Antonello Aurigemma. Una coppia insolita che, però, ha dialogato alla grande sui temi chiave del dibattito: le nuove tecnologie applicate al turismo.

Un evento di grande respiro istituzionale

La partecipazione a un evento di così grande respiro internazionale, condivisa in modo sinergico e proficuo con Roma Capitale, è l’occasione per promuovere l’offerta turistica della destinazione Roma e Lazio, insieme agli operatori del turismo del territorio con workshop B2B, eventi ed incontri. Nello stand “Roma & Lazio Experience”, inaugurato questa mattina, saranno ospitati 64 operatori specializzati in incoming e 9 DMO - Destination Management Organization.

La Sim del Pellegrino

Uno dei temi più caldi ha riguardato il Giubileo del 2025: un appuntamento che vedrà a Roma al centro del mondo sia per la Fede che per i flussi turistici. Ecco allora che è entrato in scena anche Jacopo De Ria, ex presidente di Fiavet ed oggi esperto di tecnologie applicate al turismo. Nel dibatitto si è tracciato il solco per un progetto innovativo e rivoluzionario: la Sim del Pellegrino. Una sim card telefonica da dare a tutti i fedeli in arrivo dove ci siano le app di primo utilizzo di Roma e del Lazio. In questo modo il veicolo più comune di tutti al giorno d'oggi diventa una welcome card per far scoprire ai visitatori itinerari, progetti, siti da visitare, servizi legati al territorio messe in campo da Regione e Comune.

Aurigemma

“Il turismo rappresenta una voce determinante per l’economia italiana e delle nostre regioni. Per questo, incontri come quelli di oggi sono utili per comprendere al meglio i contesti attuali, le innovazioni e le nuove sfide. Come istituzioni, ritengo che il lavoro principale debba essere quello di rendere il nostro territorio attrattivo, sia per gli imprenditori che vogliono investire, ma anche in termini di grandi eventi. Questo risultato lo si deve principalmente alla stretta collaborazione tra le varie istituzioni scese in campo, in particolar modo tra la regione Lazio e il Comune di Roma. E con lo stesso spirito, ci apprestiamo ad affrontare le grandi iniziative future sul nostro territorio, come il Giubileo. Per raggiungere tali obiettivi, dobbiamo fare squadra e avere una visione comune, che deve coinvolgere tutti gli enti competenti, al di là dell'appartenenza politica. Queste importanti manifestazioni, oltre a fornire un ottimo ritorno di immagine, possono generare ricadute positive per il turismo, per l’intero sistema economico, e quindi anche per il tessuto produttivo locale”, dichiara il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.

Onorato

"Il record di turisti a Roma nel 2022 e nel 2023 non è frutto del caso ma del nostro lavoro. Ai flussi che la Capitale ha sempre avuto ne abbiamo aggiunti altri grazie agli appuntamenti concertistici, sportivi e della moda. Secondo il Centro Studi Sociometrica, nel 2022 gli incassi da turismo nella Capitale hanno toccato gli 8,5 miliardi di euro, come quelli di Milano, Venezia e Firenze messi insieme. Roma è sempre più attrrattiva e competitiva e la strada tracciata va ampliata sempre di più per dare stabilità a un settore strategico e per troppo tempo lasciato al caso", dichiara l'assessore allo Sport, Turismo e Grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato