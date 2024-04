Giubileo a San Giovanni, "Non c'è verde". La crociata "green" di Loquenzi

Una crociata contro il restyling dell'area davanti alla basilica di San Giovanni: poco verde, aiuole ridotte e un progetto che taglia il green. Giancarlo Loquenzi, storico giornalista di radio Rai, non ci sta e su X lancia la sua battaglia.

Post al vetriolo contro il progetto che dovrebbe cambiare volto all'area antistante la basilica per il Giubileo.

Il post

"Vedo molto marmo, cemento, asfalto e poco verde, niente alberi, rischia di essere una spianata rovente. Le tendenza di tutte le città moderne è ridurre le superfici coperte ampliare quelle verdi", commenta in un post il giornalista. Le repliche sono tute in favore della sua tesi, i like arrivano a pioggia.

Il precedente

Non è la prima volta che il Comune di Roma scivola sui progetti poco green: era già accaduto per piazza Pia. Il restyling non prevedeva alberi e aiuole. Ci fu una sommossa social capitanata da Alessandro Gassman e il Campidoglio, sommerso da polemiche e attacchi, cambiò in corsa il progetto, aggiungendo alberature e zone verdi. Ora è la volta di una storica piazza, un affaccio tra Roma e la Chiesa: chissà se anche questa volta il Comune ammetterà l'errore.