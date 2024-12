Giubileo, alle 19 del 24 si apre la Porta Santa in Vaticano. A Santo Stefano la Porta Santa in carcere a Rebibbia

Conto alla rovescia per l’apertura dell’Anno Santo. Il Papa aprirà ufficialmente il Giubileo il 24 dicembre alle 19 con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di S. Pietro.

Il giorno di S. Stefano il Pontefice sarà a Rebibbia, alle 9 dove - per la prima volta nella storia di un Giubileo - aprirà una Porta Santa in carcere come segno tangibile di speranza per i detenuti.

Il Giubileo dei romani a San Giovanni in Laterano il 29 dicembre

Il 29 dicembre sarà invece il vicario di Roma, il cardinale Baldo Reina, per mandato del Papa, ad aprire la Porta Santa nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Alle 10 il cardinale Reina presiederà anche la messa.