Giubileo e Pnrr fanno gola ai tedeschi: l'immobiliare Drees&Sommer raddoppia la struttura su Roma

“La Capitale d'Italia si appresta a vivere un momento magico per quanto riguarda lo sviluppo immobiliare e la riqualificazione urbana del suo tessuto cittadino”, così la multinazionale tedesca presente in 50 Paesi, dopo 25 anni di presenza su Roma raddoppia”.

Secondo D&S, “Tra interventi per il Giubileo 2025 e i piani di sviluppo sponsorizzati dall'Unione Europea tramite i generosi fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, Roma vivrà nei prossimi anni un fase di sviluppo nuova e, potenzialmente, unica nel panorama italiano ed europeo del Real Estate”.

La presentazione uffici<le della nuova struttura e della sede

Il prossimo 18 settembre i manager della società presenteranno presentare a clienti e stampa la nuova sede in Via Nazionale 204 e la nuova struttura organizzativa. Sarà diffuso un focus, realizzato da Scenari Immobiliari, sulle prospettive del mercato immobiliare romano”.

"Il fermento della città eterna"

Spiega la società in una nota: “Sarà per noi di D&S l'occasione per celebrare anche i 25 anni di presenza in Italia e brindare ai tanti progetti in fermento nella Città Eterna e alle mille potenzialità che la coincidenza dei due eventi mondiali sicuramente favoriranno”.