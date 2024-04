Giubileo, gli eventi principali: pronta la Bolla Papale per l'Anno Santo

Alcuni dei principali eventi previsti a Roma per il Giubileo del 2025, e che saranno illustrati nella bolla papale dedicata, sono stati indicati oggi - lunedì 22 aprile - dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, commissario di governo per l'Anno Santo, in occasione di un incontro con la Stampa estera a Palazzo Grazioli.

Una lista di appuntamenti top sia per i partecipanti previsti che per la sicurezza.

Le date clou

Il 9 febbraio alle 10 al Parco di Centocelle è prevista una messa con le forze armate. Il 23 febbraio alle 10 a piazza San Pietro è in programma la messa con i diaconi. Il 9 marzo alle 10 sempre piazza San Pietro sarà il luogo in cui si terrà la messa per il mondo del volontariato. Il 6 aprile alle 10 al Parco di Centocelle si svolgerà una messa per i malati e per gli operatori del mondo sanitario. Per i giovani è prevista una veglia di preghiera (25 aprile, ore 18:30) e un momento di festa (26 aprile, ore 19:30), seguiti da una messa (27 aprile, ore 10) al Parco di Centocelle. Il 29 aprile alle 10 al Parco di Centocelle sarà svolta la messa dedicata alle persone diversamente abili.

Il Concertone 2025 sarà a San Giovanni

Il primo maggio a piazza San Giovanni è confermato il concerto per la festa dei lavoratori con iniziative collegate al Giubileo a piazza San Giovanni. Il 2 maggio dalle 9 alle 12 seguirà un incontro di benvenuto con i lavoratori a cui seguirà una messa dedicata il 4 maggio alle 9:30 al Parco di Centocelle. Il 10 maggio alle 14 e l'11 maggio alle 9:30, rispettivamente al Circo Massimo e a piazza San Pietro si terranno il corteo e la messa delle bande musicali.

I percorsi da definire

Tra i percorsi da definire, per il 17 maggio, la processione pomeridiana delle confraternite per le quali si terrà la messa al il 18 maggio alle 9:30 al Parco di Centocelle. Le porte della Fiera di Roma si apriranno invece il 25 e il 26 aprile per ospitare gli adolescenti in pernottamento notturno, e il 24 maggio per i bambini.