Giubileo, Gualtieri: “Accordo per altre 175 opere: prossimo Dpcm dopo Pasqua”

Il sindaco Gualtieri, dopo la cabina di regia sulle opere del per il Giubileo del 4 aprile, ha detto: “Siamo in corso di finalizzazione del secondo Dpcm che vedrà la luce subito dopo Pasqua, entro il mese di aprile. Complessivamente vi saranno compresi 175 interventi”.

“Il tavolo è andato molto bene - ha detto il sindaco - prosegue il lavoro e la collaborazione a tutti i livelli istituzionali. Abbiamo illustrato lo stato di avanzamento di alcune tra le opere più importanti”.

Il sottopasso di piazza Pia

L'opera principale di cui il sindaco ha discusso con il Governo è stato il sottopasso di piazza Pia. “Si sta andando avanti - ha detto il sindaco - si stanno rispettando le tabelle di marcia a partire dal tunnel a piazza Pia per cui è stata aperta la conferenza dei servizi. Abbiamo mostrato la collocazione dell'ingresso del tunnel e dove si realizzerà un grandissimo spazio pedonale che sarà oggetto di una specifica progettazione. Anche qui si stanno rispettando i tempi: riusciremo a chiudere la conferenza dei servizi entro aprile con i cantieri previsti il 18 giugno, al massimo a inizio luglio. I lavori dureranno fino alla fine del 2024 e come detto ci sarà un impatto sulla viabilità”.

Le altre opere discusse

“Per il Ponte dell'Industria - ha detto Gualtieri - l'obiettivo è far passare lì i mezzi pubblici. La conferenza dei servizi è prevista a luglio ci sarà la chiusura del ponte e i pedoni passeranno di lato per far transitare i mezzi pubblici’’

Sulle Vele di Calatrava: “Abbiamo presentato dal Demanio l'insieme dei lavori sulle Vele di Calatrava, che consentiranno il completamento del Palasport e la messa in sicurezza del Palanuoto in modo da avere una agibilità per il Giubileo”.

E infine sulla viabilità: “A giugno - ha concluso Gualtieri - partiranno i lavori sulla riqualificazione e l’illuminazione degli svincoli del Gra. Si darà luce ad una serie di svicoli che oggi sono bui o poco illuminati, anche con un nuovo tipo di illuminazione laterale a led che migliorerà la sicurezza. A giugno poi parte il lavoro sulla viabilità, presentato da Anas, il collegamento tra l’A1 e Tor Vergata, si fanno delle complanari e ci sarà un nuovo ponte. Un intervento da 24 milioni di euro’’.