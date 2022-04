Giubileo 2025: Gualtieri vuole realizzare un nuovo ostello per la gioventù

Prosegue l'organizzazione per il Giubileo 2025: il sindaco Gualtieri ha proposto la realizzazione di un nuovo ostello per la gioventù.

“Questa amministrazione - ha dichiarato il primo cittadino - attribuisce al Giubileo un’importanza strategica, abbiamo una grandissima responsabilità nei confronti dei pellegrini, della Santa Sede e del mondo e sarà una significativa occasione per rilanciare Roma sia sui temi infrastrutturali che a livello internazionale. Il Giubileo 2025, come detto anche da papa Francesco, avrà una grande rilevanza spirituale e universale con un’attenzione speciale agli ultimi, ai poveri, ai profughi e ai disagiati”.

In riferimento al progetto ostello della gioventù il sindaco, in occasione della commissione capitolina speciale Giubileo 2025 ha definito la capacità ricettiva come un "biglietto da visita", il primo step per un'organizzazione ben funzionante e inclusiva: "Sarebbe bello poter accogliere accogliere ragazzi e ragazze in un nuovo ostello della gioventù. Pensiamo di sviluppare progetti in tutti i municipi e, ovviamente un media center giubilare" conclude.