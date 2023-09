Giubileo, i cantieri in Prati cacciano le escort: troppo caos e zero parcheggi

Da sempre il quartiere Prati è uno dei più gettonati dalle escort. Ma da quando sono iniziati i lavori per il Giubileo la situazione sta cambiando radicalmente. Troppo caos, pochi parcheggi, traffico in tilt e la discrezione di un tempo è un lontano ricordo. Ecco allora che le escort abbandonano la loro roccaforte romana.

Una situazione certificata dai siti specializzati: i "radar" per individuare le lucciole sul web da qualche giorno vedono il crollo di Prati tra le presenze delle accompagnatrici.

La confessione choc

Il motivo? "Prati da sempre per noi escort - dice Layla, una delle top escort della Capitale che ospita in via dei Gracchi - è un quartiere perfetto. Ci sono centinaia di uffici, studi legali, a due passi dal centro e da San Pietro. E poi è una zona tranquilla, con una discreta possibilità di parcheggio e tanti collegamenti per i clienti. Da quando sono partiti i lavori del Giubileo qua è diventato un inferno. Traffico a tutte le ore, impossibile trovare un posto auto. Un vero casino. Io da 6 anni lavoravo qui, ora ho dovuto cambiare e mi sono trasferita all'Eur".

Il radar del sito

A scandagliare nel mondo del sesso si scoprono anche le nuove tecnologie. Ci sono dei siti che hanno i radar per trovare la escort più vicina. Fino ad agosto, in media, nella zona di Prati si contavano circa 70 accompagnatrici. Oggi il contatore si ferma a quota 17. Un crollo del sesso dovuto ai lavori in corso. A Roma accade anche questo.