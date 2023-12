Giubileo: Meloni ordina, Gualtieri obbedisce. Il Papa a Centocelle e in Fiera

Un vertice straonrdinario per il Giubileo 2025. A palazzo Chigi l'unidicesima cabina di regia è stata un assaggio di come funzioneranno le cose fino all'Anno Santo. Meloni ordina, Gualtieri opera. In particolare si è discusso dei grandi raduni in cui è attesa la presenza del Papa.

La Giornata della Gioventù a Tor Vergata, ma entrano nel progetto accoglienza anche la nuova Fiera e il Parco di Centocelle. Una programmazione per mettere in ordine il programma e dare le direttive al Campidoglio, evitando così inutili rischi di mala organizzazione.

Il vertice

La Cabina di Coordinamento Giubileo 2025 è stata presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In apertura di riunione, il sottosegretario Mantovano ha invitato il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, a fornire un quadro aggiornato dello stato di avanzamento dei lavori e a fare luce sulle criticità di alcune opere e sulle strategie di superamento.

Dalla sicurezza ai salari

Tra i punti all’ordine del giorno il nuovo Protocollo d’intesa sulla legalità e sicurezza, firmato a fine novembre in Campidoglio con i sindacati di categoria romani e le associazioni datoriali, che prevede specifiche clausole antidumping salariale e contrattuale a garanzia della legalità e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il progetto accoglienza

Alla luce poi del calendario definitivo degli eventi, con l’indicazione di quelli per i quali è prevista la presenza del Santo Padre, sono state individuate le aree idonee ad ospitarli. In particolare, sono stati selezionati cinque siti: Piazza San Pietro, il Circo Massimo, il parco di Centocelle, l’area della Nuova fiera di Roma e quella di Tor Vergata.

La Gmg a Tor Vergata

Alla luce delle criticità e delle opzioni in campo il calendario dovrebbe vedere il Giubileo dei Giovani nalla spianata di Tor Vergata, proprio dove ci fu la Giornata memorabile con Papa Wojtyla. Nel Parco di Centocelle, bonificato dai vecchi sfasciacarrozzre coi fondi extra e il Pnrr, tra l'area archeologica e l'aeroporto di Centocelle, dovrebbe svolgersi la giornata della disabilità. Altre giornata con maxiraduni appunto saranno svolti tra i padiglioni della Nuova Fiera: la scelta perfetta sarebbe quella individuata con il Giubileo dei lavoratori. Eventi "minori", quindi sotto il milione di presenze, al Circo Massimo e naturalmente a piazza San Pietro.

Il nodo dei pullman

Il problema maggiore riguarderà l'arrivo di migliaia di torpedoni da tutta Europa. Per questo si sta studiando l’utilizzo delle grandi complanari che ci sono parallelamente alle grandi vie di comunicazione. IN particolare le strade come la Nomentana, la Salaria o la Casilina. Del resto i pullman, che saranno migliaia, devono trovare posto da qualche parte. Un Giubileo che vedrà il picco di pullman è quello dei lavoratori, quando ne arriveranno più di 400 mila: allo studio formule straordinarie per i parcheggi.

I presenti al tavolo

All’incontro erano presenti anche: il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano; il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio; il Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, mons. Rino Fisichella; il prefetto di Roma, Lamberto Giannini; il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone.