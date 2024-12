Giubileo, Papa Francesco scrive ai romani: “Per le giornata di giovani e adolescenti aprite le vostre case ai pellegrini”

Domenica prossima, 15 dicembre 2024, terza di Avvento, nelle parrocchie della diocesi di Roma verrà letta una missiva scritta da Papa Francesco “alle famiglie e alle comunità parrocchiali e religiose di Roma”.

La lettera è stata recapitata stamane ai parroci dal cardinale vicario Baldassare Reina: “Come saprete, il Giubileo dei giovani sarà un’occasione speciale per la nostra Diocesi, un momento di grazia e di rinnovato impegno nella fede – sottolinea il cardinale –. Il Papa, nel suo messaggio, invita tutte le comunità a partecipare con generosità aprendo le porte a coloro che giungeranno in pellegrinaggio. Per coloro che desiderano mettersi a disposizione per l’accoglienza durante il Giubileo degli adolescenti e dei giovani, possono scrivere alla mail giubileo.giovani@diocesidiroma.it per offrire la propria disponibilità. Ogni gesto di accoglienza è un segno di amore e di speranza e può essere una vera testimonianza di fede per chi arriva nel nostro territorio in cerca di un abbraccio fraterno».

LA LETTERA DI PAPA FRANCESCO

Carissimi,

Il Giubileo del 2025 si sta rapidamente avvicinando e la nostra Diocesi si prepara al grande evento. L'Anno Santo vedrà la presenza in Roma di tanti pellegrini provenienti da ogni parte della terra.

Tra i grandi eventi del Giubileo, voglio richiamare alla vostra attenzione il Giubileo degli Adolescenti, che si svolgerà il 25-27 aprile 2025, e il Giubileo dei Giovani, che si svolgerà dal 28 luglio al 3 agosto 2025.

Si tratta di un appuntamento atteso e desiderato da tantissimi giovani di tutti i Paesi del mondo. L'incontro che avrò con loro sarà un segno di grande speranza per tutti.

I giovani portano nel cuore la ricchezza di fede delle loro Chiese e comunità, e l'impegno per edificare un mondo di pace e di solidarietà.

Mi rivolgo a voi carissime famiglie, comunità parrocchiali e religiose di Roma per invitarvi ad aprire le vostre case all'accoglienza di questi giovani, offrendo loro un segno di amicizia e di partecipazione alla loro gioia.

Lo svolgimento della Giornata del Giubileo dei Giovani, nel cuore dell'estate, esige certamente da parte vostra un supplemento di generosità, ma ben più grande dell'impegno sarà il dono che riceverete dall'incontro con l'entusiasmo e la testimonianza di questi giovani.

Le famiglie, in particolare, in cui ci sono ragazzi e giovani, potranno sperimentare quanto arricchente è il legame di amicizia che si stabilirà tra i loro figli e i giovani ospiti: "Non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, Praticandola, senza saperlo, hanno ospitato angeli" (Ebrei 13,2).

Come già comunicato, la responsabilità e l'organizzazione del Giubileo è stata affidata al Dicastero per l'Evangelizzazione Sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo. Nella nostra Diocesi è anche presente una segreteria per il Giubileo e, per l'accoglienza dei due eventi citati, un ufficio per il Giubileo Adolescenti e Giovani.

Certo della vostra generosità e disponibilità, vi ringrazio e di cuore vi benedico, affidandovi alla materna protezione della Salus Populi Romani.

Fraternamente,

Francesco