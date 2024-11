Giubileo: parcheggi e cantieri in ritardo, Forza Italia a Gualtieri: “Deve dire la verità ai romani”

Lungotevere Castello, piazza Risorgimento e le tramvie: il conto alla rovescia per il Giubileo fa salire l'adrenalina di Forza Italia che affonda contro il sindaco-commissario, Roberto Gualtieri sui ritardi dei cantieri.

“Forza Italia Roma esprime grande preoccupazione per l’andamento dei lavori per il Giubileo 2025: registriamo ritardi in numerosi cantieri, tante promesse non mantenute soprattutto nel campo della mobilità e del trasporto. Grande preoccupazione per la mobilità con i lavori per i parcheggi interrati di Lungotevere Castello e Piazza Risorgimento non realizzati; non c’è traccia delle quattro tramvie tanto declamate; non sono arrivati i nuovi treni della metro C e le fermate Porta Metronia e Colosseo apriranno solo nell’ultima parte del 2025, non c’è traccia dell’app unica per la mobilità integrata promessa dal Campidoglio”.

"Il peso del Giubileo sui romani"

Secondo il partito, c'è “Il rischio è che l’afflusso di 30 milioni di pellegrini possa paralizzare la città scaricando il peso del Giubileo sui cittadini romani. È il momento che il Sindaco dica la verità ai romani e ammetta i ritardi, le inefficienze e le mancanze che rischiano di compromettere il buon esito dell’Anno Santo”. A firmare la denuncia, Luisa Regimenti, Segretario romano, Rachele Mussolini e Francesco Carpano, Consiglieri comunali di Forza Italia.

Sulla graticola la Commissione Giubileo di Dario Nanni

“In tutto questo, riteniamo poco incisiva l’attività di controllo della Commissione Giubileo, il cui presidente Dario Nanni è di fatto ormai passato nell’area della maggioranza di fatto facendo venire meno il controllo da parte dell’opposizione di questo importante organo di controllo”.

“Sentinelle sui territori”

“Forza Italia Roma continuerà a monitorare con molta attenzione l’andamento dei lavori: grazie al lavoro dei componenti della Segreteria romana Pierluigi Borghini e Luisa Di Palma Violati saremo “sentinelle sui territori” per verificare che le promesse del Sindaco Gualtieri e della Giunta vengano rispettate. Tutti sosteniamo la Capitale affinché vinca la sfida del Giubileo ma abbiamo messo in campo questa ‘operazione verità’ per evitare che il grande appuntamento giubilare si tramuti in un boomerang per i romani”, concludono.