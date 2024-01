Giubileo, rinasce a metà l'opera di Calatrava: il cantiere alla Vela riparte

Le vele di Calatrava rinascono. Anzi, ne rinasce solo una: al via i lavori per il nuovo centro polifunzionale che sarà operativo per il Giubileo. Una sorta di mega auditorium aperto per organizzare la Giornata della Gioventù. Una spesa di 35 milioni (+ 35 dal fondo Giubileo).

L'opera è già finanziata con i fondi del Pnnr. I lavori vedranno la rinascita dell'opera più incompiuta d'Italia. Un simbolo negativo, costato 600 milioni di euro e lasciato morire da circa 15 anni.

"Incartato il cantiere": come sarà

La svolta, però, è già iniziata. In queste ore gli operai stanno “incartando” la vela per far ripartire i lavori. Ora, a vent’anni dalla presentazione del primo progetto, il cantiere del landmark dell’archistar e ingegnere Santiago Calatrava sarà finalmente riaperto in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025, con tanto di riqualificazioni, servizi e una nuova area verde.

L'opera resterà alla città come polo multifunzionale

La conferma ufficiale – anticipata lo scorso maggio dal sindaco di Roma e Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo Roberto Gualtieri – arriva con il DPCM dell’8 giugno 2023, che reca il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo, e che ha previsto per le Vele uno stanziamento iniziale di circa 70 milioni di euro. La vela di Tor Vergata, come detto, sarà il palcoscenico per la GMG. Ma non solo: resterà in dote alla città per eventi top: dai megaconcerti, ai maxiraduni, passando per appuntamenti che vedranno la presenza massiccia di pubblico. Un polo polifunzionale a disposizione di Roma Capitale. Un piccolo grande passo per evitare che quel reticolato bianco marcisse nel tempo. Ora è tempo di nuova vita, sperando che il simbolo dello spreco all'italiana possa davvero fare da volano per un nuovo inizio.