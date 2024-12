Giubileo, Roma chiede aiuto alla Sanità privata per i pellegrini. Addio cure gratis a tutti, sarà a pagamento

La paura di un'emergenza sanitaria che potrebbe travolgere ospedali e centri di analisi del Servizio Sanitario Nazionale durante le giornate clou del Giubileo è contenuta in poche righe ufficiali: “Il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, d’intesa con la Santa Sede, ha consentito alle Strutture Sanitarie di offrire ai pellegrini dotati di QRcode rilasciato dalla Santa Sede prestazioni sanitarie da erogarsi sul territorio del Comune di Roma Capitale senza alcun onere a carico dell’Amministrazione”.

E così scatta la ricerca di Sanità Privata che possa fronteggiare l'emergenza nei 7 appuntamenti più importanti, ma a pagarsela saranno i pellegrini che per diversi motivi non riusciranno ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale. Per loro l'Ufficio del Commissario ha previsto la ricerca di “entri clinici-diagnostici privati, autorizzati all’esercizio delle attività e per le prestazioni non accreditate con il SSR”. Dunque, privati non convenzionati che hanno avuto diritto ad entrare in uno speciale elenco a condizione di praticare tariffe certe su ogni prestazione.

L'elenco dei giorni da brivido per la Sanità pubblica

Queste le giornate in cui le strutture accreditate che affiancheranno la Sanità pubblica con l'obbligo di lavorare nelle 12 ore antecedenti l'evento e nelle successive 12 ore. Una delle condizioni poste è quella di dare tempi certi per le attese.

● Malati e Sanità 5-6 aprile 2025

● Adolescenti 25-27 aprile 2025

● Persone con disabilità 28-29 aprile 2025

● Lavoratori 1-4 maggio 2025

● Confraternite 16-18 maggio

● Movimenti, Associazioni e Nuove Comunità 7-8 giugno 2025

● Giovani 28 luglio-3agosto 2025