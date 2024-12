Giubileo Roma, Piantedosi schiera un esercito di 700 agenti in più sulla città sorvegliata speciale

Sicurezza Giubileo, il Governo, tramite il ministro Piantedosi decide di rinforzare il dispositivo di sicurezza per la città e le zone sensibili, con un piccolo esercito di 700 agenti tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

La decisione è arrivata dal Comitato per l'Ordine e la sicurezza, presieduto dal ministro degli Interni. Durante la riunione è stato dedicato un particolare focus alle misure messe in campo per il Giubileo della Chiesa Cattolica, che richiamerà a Roma milioni di pellegrini e visitatori. In tale ambito, per rafforzare le attività di vigilanza e controllo del territorio, in particolare presso il Vaticano e il centro storico, le Basiliche e altri siti sensibili, verranno impiegate ogni giorno, in aggiunta agli operatori che già quotidianamente prestano servizio nella Capitale, oltre 700 unità di rinforzo delle Forze dell’ordine.

Diminuiscono i reati

Nel corso dell’incontro è stata inoltre analizzata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in Italia. Dal 1° gennaio al 30 novembre 2024 i delitti risultano in diminuzione dell’1,8% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente con un calo, in particolare, degli omicidi volontari (-13,1%).

Sul fronte del contrasto alla criminalità sono stati poi esaminati i risultati delle operazioni interforze “ad alto impatto” presso le stazioni ferroviarie e le aree a più alto rischio delle maggiori città italiane, interventi che si aggiungono alle quotidiane azioni di presidio del territorio. 1.304 quelle realizzate dal 1° gennaio al 30 novembre 2024 con l’impiego complessivo di 45.113 unità delle Forze di polizia: 321.564 le persone identificate, 566 i soggetti tratti in arresto e 3.817 quelli denunciati, e 457 gli stranieri espulsi.

Task force per le festività e lotta ai "botti illegali"

In sede di Comitato sono state inoltre esaminate le misure di controllo del territorio che verranno garantite in occasione delle prossime festività. Sul punto, con specifiche circolari del Capo della Polizia, le Autorità provinciali di pubblica sicurezza sono state invitate a predisporre i necessari servizi per assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e adottare ogni efficace misura per contrastare l’utilizzo di fuochi pirotecnici illegali.