Giubileo, treno in ritardo al Pigneto: la stazione pronta a giugno 2025. Forse

La prima fase di attivazione della stazione Pigneto a Roma, progetto giubilare, è confermata al momento per giugno del 2025. Lo hanno spiegato i tecnici di Rfi nel corso della commissione capitolina Giubileo, presieduta da Dario Nanni della Lista Civica Calenda.

La realizzazione della stazione prevede "due fasi funzionali", hanno affermato i tecnici.

Il dettaglio dei lavori

"La prima fase prevede la realizzazione e l'attivazione della fermata in una configurazione light quindi con una copertura parziale del vallo di Circonvallazione Casilina - affermano da Rfi - Su questa prima fase abbiamo l'obiettivo dell'attivazione per giugno del 2025. La procedura di gara è andata deserta due volte e l'abbiamo bandita nuovamente alla fine di novembre. Nella terza procedura di gara, per rispondere alle sollecitazioni del mondo delle imprese, abbiamo previsto che si possano valutare anche offerte al rialzo, ci aspettiamo che il mercato risponda positivamente a questa nuova gara".

La seconda fase

"La seconda fase - hanno concluso i tecnici ferroviari - che prevede il completamento della copertura del vallo, la realizzazione dell'area pedonale e del sottopasso, ha come termine temporale l'inizio del 2028". Per quanto riguarda il cronoprogramma della prima fase Rfi conta che si possano avviare i cantieri "a fine aprile del 2024" e che si possa attivare la fermata "con una configurazione light per l'estate del 2025".