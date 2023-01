Gli anarchici tornano in piazza per Cospito: nuovo presidio contro il 41bis

Gli anarchici si preparano a scendere nuovamente in piazza per chiedere la revoca del 41bis per Alfredo Cospito. Dopo gli scontri del finesettimana a Trastevere, i manifestanti si riuniranno a Roma alle 16 del 1° febbraio davanti al Ministero della Salute, sul Lungotevere.

Mentre gli anarchici protesteranno davanti al ministero, alla Camera il Ministro della Giustizia Nordio riferirà su tutti gli aspetti riguardanti la vicenda di Cospito.

Inoltre gli anarchici hanno in programma hanno in programma altre due iniziative per i prossimi giorni. Giovedì 2 gli anarchici si riuniranno in assemblea pubblica alla Sapienza, mentre sabato 4 alle 15 comincerà un nuovo corteo che partirà da piazza Vittorio Emanuele. Tutte iniziative che sono state annunciate con pochissimo preavviso, con un volantino con su scritto “Fuori Cospito dal 41bis”.

La situazione di Cospito

Alfredo Cospito è membro della Federazione Anarchica Informale. È stato per 10 anni nel carcere di Sassari per aver gambizzato l'allora ad di Ansaldo Nucleare. Inoltre l'uomo è accusato di strage per aver piazzato due bombe presso la scuola allievi Carabinieri di Fossano, presso Cuneo. In quell'occasione non ci furono feriti.

L'uomo è in sciopero della fame dal 30 ottobre per chiedere la revoca del 41bis. Lo sciopero della fame ha compromesso le sue condizioni di salute, per cui è stato trasferito al carcere di Opera di Milano, dove potrà ricevere le cure del caso.