Gli rubano la sedia a rotelle: Alessandro non può camminare: l'appello social

Alessandro è un ragazzo farfalla. Non può camminare e i movimenti sono limitati. Per muoversi ha bisogno di una sedia a rotelle speciale, costosissima, che sabato 8 giugno sera gli è stata rubata. Ora Alessandro non può muoversi e per aiutarlo è scattata una vera e propria catena della solidarietà social.

A lanciare l'appello è stata l'associazione le Ali di Camilla.

I fatti

"Sabato 8 giugno - si legge nel post Fb - a Roma, in zona Piramide Cestia, è stata rubata questa sedia a rotelle (smontata) dopo aver rotto il finestrino dell’auto. Ci auguriamo che il ladro dopo essersi reso conto che quello che ha rubato non è un oggetto curioso ma sono le gambe di Alessandro, un ragazzo farfalla che non può camminare, decida di lasciarlo da qualche parte dove sia possibile recuperarlo e restituirlo al nostro paziente.

I contatti per chi la trovasse

Chiediamo a chiunque dovesse vedere abbondanata questa sedia, anche smontata, o una delle sue componenti di contattarci all’indirizzo info@lealidicamilla.org