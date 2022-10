Gli spazi tridimensionali nascono da una piega: la mostra di Roberta Mariani

Pitture e sculture di carta prendono vita generando un senso di movimento e di apertura di spazi tridimensionali nell'arte di Roberta Mariani.

La prima mostra personale dell'artista romana sarà la protagonista nella prossima apertura della Galleria Eugenia Delfini, in via Giulia 96, da mercoledì 19 ottobre alle ore 18. La mostra, il cui titolo, “La schiuma dei giorni”, è stato preso in prestito dal romanzo di Boris Vian, è affiancata da un testo criticodi Gianni Garrera e presenta una serie di lavori pittorici e scultorei attraverso cui l’artista investiga la piega come concetto da cui partire per generare spazi tridimensionali.

La tecnica: quando la materia supera lo spazio

Le opere di pittura sono realizzate su carta con pigmenti, polvere di grafitee spray e presentano trame astratte, giochi di forza e matasse elastiche.Queste tessiture di percorsi irregolari, sviluppate su più piani, assomigliano a dei paesaggi o come direbbe Gilles Deleuze a uno “stagnodi materia nel quale vi sono diversi flutti e onde.” I visitatori, circondati dadalle tele di Roberta Mariani, avranno la sensazione di essere di fronte a delle visioni organiche e dalla forte dinamicità, in cui il segno germoglia e allo stesso tempo si espande e si contrae come un respiro. Le sculture, anch’esselavorate con pigmenti e stratificazioni di pennellate, consistono in cartepiegate le cui curvature e piegature danno forma a corpi, resti di pellio di fossili primordiali. Quando Deleuze approfondisce la piega come tratto distintivo del barocco scrive che, secondo lo storico dell’arte Heinrich Wölfflin, uno dei suoi tratti materiali consiste nella “tendenza della materia a travalicare lo spazio” e il lavoro di Mariani tenta di fare questo: superare lo spazio circoscritto dell’opera per generare mondi atemporali e visioni in cui tutto nasce e muore continuamente.

Le opere affiancate dal testo critico di Garrera

Sottolinea Gianni Garrera: “Roberta Mariani ottiene l’equivalenzaequivoca tra gli intrichi che dipinge e le pieghe di una corteccia equelle di un broccato, tra i corrugamenti di un calcare e le grinze diun tessuto. Mariani insegna che tratti, segni, merlettature, schiume,tracciati filanti della pittura sono Natura, sono già in sé vegetazione,famiglia di erbe, mineralità, pertanto la pittura non ha il compito diimitare la Natura ma di essere essa stessa Natura e di seminarsi egemmare sul terreno del dipinto.”

Gli orari della mostra

L'apertura è prevista per mercoledì 19 ottobre dalle ore 18 alle 21 la mostra sarà visitabile fino al 15 gennaio 2023, con gli orari di apertura dal martedì al sabato dalle 11,30 alle 19,30 o su appuntamento.

Chi è Roberta Mariani

Romana classe 1972, Roberta Mariani è una artista visiva che si è formata presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e quella di Granada. Dopo aver studiato pittura, scenografia e tecniche dell'incisione, ha lavorato per diversi anni come restauratrice e decoratrice pittorica, un'attività che spesso ancora svolge e che le ha permesso di rielaborare l’universo cromatico dei maestri del passato, soprattutto del Trecento e Quattrocento, e di farne uso quotidiano nella sua pratica artistica. Mariani, infatti, predilige i pigmenti e la polvere di grafite ai colori già preparati ma, nonostante ciò, i suoi soggetti sono per lo piùastratti e hanno un’estetica viva e contemporanea. Roberta Mariani ha iniziato il suo percorso artistico nel 2014 producendo principalmente lavori pittorici e scultorei su carta e negli ultimi anni ha partecipato ed esposto in personali e collettive in musei ed istituzioni nazionali. Dal 2018, anno in cui ha preso lo studio all’ultimo piano dell’Ex Pastificio Cerere di Roma, si è dedicata principalmente alla sperimentazione e alla ricerca.