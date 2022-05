Globe Theatre, a Nicola Piovani la direzione del teatro di Gigi proietti

Nicola Piovani è il nuovo direttore artistico del Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti. Il Premio Oscar è stato annunciato oggi dalla figlia del grande artista romano, Carlotta Proietti, scomparso il 2 novembre del 2020, durante la presentazione della nuova stagione del teatro di Villa Borghese a Roma.

“La nostra responsabilità - ha spiegato Carlotta Proietti, accanto alla sorella Susanna, a presentare la nuova stagione al Globe - era quella di dare continuità al lavoro di nostro padre. Ricerca non facile. La scelta è caduta su Nicola Piovani, l'unica persona possibile. Artista amato, qualificato, di statura prestigiosa”.

"Sono molto felice di essere in questo luogo meraviglioso. Quando Carlotta e Susanna Proietti mi hanno chiamato, mi sono messo subito a disposizione per difendere la continuità di questo teatro", ha detto Nicola Piovani. "Tante volte sono stato spettatore di spettacoli magnifici. Il teatro è ciò che si instaura tra chi lo fa e chi lo percepisce e in un momento in cui ci stiamo rendendo conto che la sala cinematografica soffre, il teatro va invece in controtendenza". Piovani ha quindi aggiunto: "Le persone hanno evidentemente bisogno di vedersi in carne ed ossa. Il teatro vivo era il sogno di Gigi Proietti e l'unico motivo per cui ho accettato è la continuità. Non è facile però, le belle piante devono essere annaffiate costantemente".