Gran Premio del doppiaggio italiano: Pino Insegno conduce l’evento all’Eliseo

Con la conduzione di Pino Insegno, il 25 marzo al Teatro Eliseo si celebra l’eccellenza del doppiaggio italiano con il "Gran Premio Internazionale del Doppiaggio", l’evento di premiazione che dal 2007 si impegna a promuovere e tutelare un’arte per cui l’Italia, ha ottenuto riconoscimenti importanti in tutto il mondo.

Le categorie in gara sono 15 e comprendono film, serie tv e anche documentari, inclusi quest’anno per la prima volta: ““una presenza immancabile – ha dichiarato Filippo Cellini, direttore artistico e ideatore della manifestazione - per fotografare il mercato audiovisivo dal punto di vista più contemporaneo possibile, come da sempre fa il Gran Premio”.

Gli ospiti

All’evento, che vuole manifestare una rinascita del settore per cui l'Italia è felicemente famosa - da qui la scelta dell'hastag #Rinascimento - sono attesi ospiti dal mondo delle istituzioni, della cultura e dell’arte tra cui il Ministro della Cultura Dario Franceschini, Fabio Celenza, che sarà protagonista di uno dei suoi doppiaggi sul palco, Johnny Palomba, con le sue “Recinzioni” cinematografiche, e Dodo Versino, che aprirà lo spettacolo con 50 coristi.

“Il Gala del 25 marzo – ha aggiunto Filippo Cellini - sarà l’occasione per stabilire insieme al Ministro i nuovi passi da compiere e celebrare gli storici traguardi raggiunti, come lo schema preliminare del decreto legislativo che per la prima volta estenderà il diritto d’autore al Direttore del Doppiaggio.”