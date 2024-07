Grand Hotel via Veneto, il maxi fondo da 135 milioni per aprire nuovo Nobu

Dopo mesi di annunci e rinvii per l'apertura del Nobu Hotel in via Veneto sembra esser arrivato il momento giusto. Il nuovo albergo minimal made in Japan aprirà la prossima primavera là dove c'era il mitico Grand'Hotel di via Veneto.

Per realizzare ciò è stato necessario un maxi finanziamento da 135 milioni di euro da parte di Castello Sgr.

Castello Sgr - primaria società di gestione del risparmio attiva nel mercato immobiliare e leading investor nel settore hospitality - tramite il fondo di credito di nuova costituzione “Fondo Lithium”, sponsorizzato da fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P., ha sottoscritto un contratto di finanziamento di €135 milioni per il rifinanziamento e il rilancio dell’ex Grand Hotel Via Veneto a Roma, dove aprirà il primo Nobu Hotel in Italia. Rothschild & Co è stato Advisor di Grand hotel via Veneto.

A primavera 2025

L’apertura è programmata per la primavera 2025, e vedrà la storica struttura totalmente rinnovata con 122 camere e suite, firmate da un importante studio di design di New York, e numerose facilities, fra cui, ovviamente, il ristorante Nobu, un Lounge bar sul Roof-top, spazi meeting, una City spa con fitness center e un Club lounge.

Il progetto

Come evidenziato in sede di lancio del progetto da Trevor Horwell, CEO di Nobu Hospitality Group e da Carlo Acampora, Chairman & CEO di Grand Hotel Via Veneto, questa iniziativa darà vita al primo Luxury Lifestyle hotel in Italia a marchio Nobu, nonché al primo Ristorante Nobu nella Città Eterna, dove nel maestoso edificio risalente al XIX secolo si fondono il contemporary luxury design e l’estetica giapponese. Nobu, famoso per i suoi raffinati ristoranti presenti in tutto il mondo, ad oggi 77, vanta già 41 alberghi e 12 residences. Il Nobu Hotel Roma si trova nel cuore del quartiere della Dolce Vita, dove sono già presenti numerosi hotel di lusso e sono previste nuove aperture di luxury brand.

L'Ad di Castello

“Siamo lieti di contribuire all’apertura a Roma del primo Nobu Hotel in Italia. Questo deal testimonia ulteriormente l’attrattività e lo spazio di crescita del mercato dell’hospitality di fascia alta nella Capitale, che è stata al centro di molte delle transazioni più rilevanti su scala nazionale negli ultimi due anni”, commenta Giampiero Schiavo, Amministratore Delegato di Castello Sgr.