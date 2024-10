Gualtieri convocato al Nazareno dalla Schlein con Foschi e Leodori: ma sul rimpasto di Giunta i malumori restano

Il sindaco Roberto Gualtieri, a quanto si apprende da fonti del Campidoglio, ha incontrato al Nazareno la segretaria del Pd Elly Schlein insieme ai segretari Pd di Roma e del Lazio Enzo Foschi e Daniele Leodori, per fare il punto sulle sfide che attendono Roma alla vigilia del Giubileo.

A quanto si apprende da fonti del Campidoglio nell'incontro, arrivato dopo il rimpasto di Giunta e i malumori creatisi nei vertici Dem romani, si è registrata piena condivisione delle strategie future, unità di intenti per proseguire il positivo lavoro di trasformazione della Capitale, sostegno al lavoro dell’amministrazione e valorizzazione del contributo politico e programmatico del Pd al rilancio di Roma. Per la base del partito romano però i "malumori" non sono sopiti.

Sempre dal Campidoglio filtra "grande cordalità"

Un vertice, si sottolinea, che è stato molto positivo e si è svolto in un clima di grande cordialità.