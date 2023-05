Gualtieri dà la Lupa Capitolina alla Roma femminile: “Ci avete fatto sognare”

Roma festeggia lo scudetto vinto dalla As Roma femminile. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto le campionesse in piazza del Campidoglio consegnando loro la Lupa Capitolina. “Ci avete fatto sognare”.

“Avete dimostrato - ha detto il sindaco durante la cerimonia - con la vostra forza di essere una squadra unità. Sentirsi squadra è la risorsa principale per la nostra città e per il vostro sport così impegnativo. Questo omaggio doveroso e sentito è un abbraccio di tutta la città. Il calcio è uno sport amatissimo, ma penso che questo entusiasmo che sta circolando sul calcio femminile ci dice tanto sulle pari opportunità”.

La capitana Elisa Bartoli: “La nostra vittoria sia uno stimolo per tante ragazze”

Presente alla consegna della Lupa, oltre alle giocatrici, c'erano anche la direttrice sportiva Betty Bavagnoli e la nuova ceo della As Roma Lina Souloukou e l'assessore al Turismo, Sport e Grandi Eventi Alessandro Onorato.

“Essere qui - ha detto la capitana della squadra Elisa Bartoli - in questo posto unico è un privilegio è un onore siamo riusciti a portare questo trofeo importante a Roma e sia uno stimolo per tante ragazze che per che sognano è una speranza per tutta Roma per le persone che stanno soffrendo è un lavoro frutto di tante persone che non si vedono e siano inutili tanti successi