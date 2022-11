Gualtieri e il Governo all'Opera: chi c'era alla prima della stagione lirica

Ministri, ambasciatori, nobili e intellettuali sono intervenuti alla prima della stagione lirica al Teatro dell'Opera. Ad accoglierli il sindaco Gualtieri, in veste di padrone di casa, insieme al Sovrintendente del Teatro Francesco Giambrone.

Per inaugurare la stagione 2022-2023, è stata messa in scena l'opera "Il dialogo delle Carmelitane", (in lingua originale Dialogues des Carmélites), scritta da Francis Poulenc. L'opera è stata diretta da Michele Mariotti, con la regia di Emma Dante.

Prima dell'inizio della rappresentazione è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della frana di Ischia.

Le personalità politiche

Il Governo Meloni ha fatto la sua comparsa nelle persone del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in compagnia del sottosegretario Vittorio Sgarbi, e del Ministro delle Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati. Per la maggioranza, era presente anche Federico Mollicone, Fdi, presidente della Commissione Cultura della Camera. E poi Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali.

Presenti in sala anche Gianni Letta con la moglie Maddalena.

Per la politica romana, oltre al sindaco Gualtieri, hanno partecipato l'Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, all'Assessora al Bilancio Silvia Scozzese e all'Assessore alla Cultura Miguel Gotor. E poi Svetlana Celli, presidente dell'Assemblea Capitolina.

Ambasciatori, intellettuali, nobili e altri

Tra gli ambasciatori c'erano Christian Masset, della Francia, Miguel Martinez, della Spagna e Helio Ramos, per il Brasile.

In rappresentanza della Rai, che ha trasmesso l'evento su Rai 5, c'erano l'ad Carlo Fuortes, la direttrice di Rai Cultura Silvia Calandrelli e Andrea Montanari, direttore di Rai 3. C'erano anche i giornalisti Bruno Vespa e Corrado Augias.

È intervenuta anche Daniela Traldi, presidente di Conflirica. Altre personalità sono la stilista Anna Fendi, Michele Dall'Ongaro, presidente del Conservatorio di Santa Cecilia, l'ex ministro Pier Carlo Padoan. E poi Roberto D'Agostino e poi Gianni Amelio, Roberto Andò, Giorgio Battistelli, Raina Kabaivanska, Salvatore Nastasi, Sergio Rubini, Marinella Senatore .

C'erano anche i nobili: Maria Pia Ruspoli, Federica Cerasi, Marisela Federici, Guglielmo Giovanelli Marconi.