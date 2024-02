Gualtieri e la domanda scomoda sulle case popolari: ira del sindaco

Una domanda scomoda, sicuramente non gradita e il sindaco Gualtieri va su tutte le furie sul caso dell'assegnazione delle case popolari. Il video girato da Tag24 di Unicusano è stato postato sui social diventando virale.

In particolare il capogruppo della Lega, Fabrizio Santori ha sottolinato il comportamento del sindaco.

Santori all'attacco

In particolare la domanda scomoda per Gualtieri riguardava l'assegnazione delle Case popolari che favorirebbero in graduatoria gli occupanti. Una questione trovata proprio da Santori che attacca duramente Gualtieri: "Questa è la loro democrazia? È vergognoso come il Sindaco Gualtieri si rifiuti di rispondere a stampa ed opposizione a riguardo del nuovo bando che prevede un'agevolazione, per chi occupa un immobile, nell'assegnazione di una casa popolare".

Il video

La mancata risposta del sindaco comunque fa tornare in auge un problema importante come quello delle case popolari. Molti gli scetticismi sulle nuove norme che il Campidoglio sta mettendo a punto. Ma proprio sugli alloggi popolari si acuisce lo scontro con la Regione: Gualtieri vorrebbe portare sotto la legida del Campidoglio l'Ater. Rocca non ci pensa minimamente anzi sta realizzando un nuovo piano per Ater che stringerà le maglie di un settore drammatico per Roma e il Lazio.