Gualtieri e la giunta Pd sotto esame: 300 obiettivi per Roma in 180 giorni

Gualtieri fa l'analisi dei risultati ottenuti in questi primi mesi da Sindaco e ammette: "C'è ancora tanto da fare". La giunta alza l'asticella presentando gli obiettivi (300) dei prossimi mesi.

In Aula Giulio Cesare il sindaco Gualtieri ha presentato, insieme agli assessori della giunta, l'agenda con i 300 obiettivi da perseguire nei prossimi 180 giorni. Una scheda fitta di impegni e di priorità, evidenziando i focus più importanti che l'amministrazione ha promesso di voler conseguire in tempi brevi.

Il sindaco Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli obiettivi dei prossimi mesi, ha ricordato tutto ciò che è stato fatto in queste prime settimane di amministrazione targata Pd: "In questi primi mesi di governo abbiamo approvato 182 provvedimenti di giunta al netto di quelli relativi alla costituzione della squadra. Oggi presentiamo il risultato di un lavoro intenso, fatto di condivisione nella maggioranza e nei municipi".

300 ambiziosi obiettivi in meno di 6 mesi

Gualtieri ha sottolineato che i prossimi sei mesi saranno decisivi e ha aggiunto: "Abbiamo fatto un'analisi del lavoro fatto nei primi cento giorni e un programma di obiettivi per i prossimi 180 giorni che ci impegna a tenere un ritmo molto elevato. L'agenda dei prossimi sei mesi cerca di misurarsi con i problemi della città. Abbiamo fatto tante cose, adesso ci proponiamo di lavorare su un’agenda di lavoro fitta e intensa. I prossimi mesi saranno decisivi e sono convinto che riusciremo a raggiungere gli obiettivi’’.

Gualtieri: "Stiamo chiedendo al Governo più risorse"

Gualtieri ha poi rassicurato: gli obiettivi saranno più facilmente raggiungibili grazie ai fondi del Pnrr. A tal proposito il sindaco ha spiegato: "Stiamo riuscendo a tenere il passo del Pnrr, anche se siamo partiti tardi visto che le elezioni ci sono state ad ottobre. Stiamo anche lavorando con il Governo per ampliare le risorse per Roma, come sull’efficientamento energetico delle scuole, grazie anche ai fondi europei’’.

Gualtieri sui trasporti: "La lista degli interventi da fare è lunga"

Fra le problematiche che l'amministrazione dovrà affrontare vi è sicuramente la situazione mobilità. Il Sindaco ha infatti dichiarato: "Ama e Atac saranno il nostro banco di prova, così come il nuovo piano sull'impiantistica. C'è un enorme lavoro sulla mobilità. La lista degli interventi sui trasporti è molto lunga. Abbiamo rinnovato il manager di Atac e faremo un lavoro molto profondo sulla mobilità".

L'allarme di Patanè: "Ereditate metro senza revisione"

A tal proposito l'assessore ai trasporti Eugenio Patanè ha spiegato: "Dobbiamo lavorare in modo incessante su quella che è l'emergenza del momento: purtroppo noi abbiamo ereditato treni senza revisione per tutte e tre le linee di metropolitana. Abbiamo già lavorato a dicembre con il ministero per evitare lo stop di venti treni della Metro A e adesso stiamo lavorando per tentare di trovare una soluzione e una deroga alle attuali normative per tentare di salvare anche i treni della linea B e della linea C. Non è una questione di sicurezza, i treni sono sicurissimi. Stiamo lavorando per riuscire a trovare una soluzione".

In arrivo 54 km di ciclabili

Sulla mobilità sostenibile Patanè ha annunciato: "Martedì in giunta arriverà la delibera per la realizzazione con i fondi Pnrr di 54 km di piste ciclabili, con progetti già disponibili. Inoltre ho chiesto agli uffici di rivedere alcuni pezzi di una serie di ciclabili che hanno destato delle perplessità, in particolare: Pineta Sacchetti, Gregorio VII, Galleria Pasa, Tuscolana e Prenestina"

Rifiuti, Alfonsi: "Nei prossimi 6 mesi comunicheremo gli impianti"

Un'altra delle emergenze che Roma si trova ad affrontare è quello legato ai rifiuti. A tal proposito l'assessore all'ambiente Sabrina Alfonsi ha annunciato: "Sui rifiuti siamo partiti dal piano di pulizia straordinario, ma quello che vogliamo è che Roma diventi una città veramente pulita. C'è l'impegno per il risanamento e lo sviluppo di Ama, la costruzione del ciclo dei rifiuti: nei prossimi 180 giorni noi saremo in grado di dire come chiudiamo il ciclo dei rifiuti e quali impianti faremo. Vogliamo rendere Roma una città sostenibile. Il nostro sarà l'assessorato del futuro"

Gualtieri, al termine della presentazione in aula Giulio Cesare, ha confermato: "Ognuno dei 300 obiettivi ha uno cronoprogramma ma la scadenza sono i 180 giorni, alla fine dell'estate. E' una tabella di marcia molto intensa, abbiamo voluto tenere l'asticella molto alta ma da questi 300 obiettivi passa il miglioramento della vita dei cittadini romani e l'attuazione del nostro programma''.