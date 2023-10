Gualtieri prende schiaffi pure dalla Roma: addio Spqr, Riad nuovo sponsor

Gualtieri preso a schiaffi pure dalla sua squadra del cuore. L'As Roma abbandona lo sponsor Spqr e punta su Riad, la rivale della Capitale nella corsa ad Expo 2030. Uno smacco che il primo cittadino non ha preso benissimo. Riyadh Season sarà per i prossimi due anni lo sponsor sulle maglie dei giallorossi.

L'annuncio che gela il Campidoglio

"La Roma è lieta di annunciare una nuova partnership biennale con Riyadh Season, che vedrà uno dei più importanti eventi mondiali di intrattenimento apparire sulla maglia giallorossa. Con la sua quarta edizione che inizierà alla fine di questo mese, la Riyadh Season rappresenta un nuovo punto di riferimento per i festival di intrattenimento. Migliaia di visitatori di tutto il mondo vi si recano per assistere a concerti, eventi culturali, mostre e molto altro in luoghi iconici della capitale dell’Arabia Saudita", si legge nella nota ufficiale.

Fede? No, soldi

Sua Eccellenza Turki Alalshikh, Presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, ha dichiarato: «La maglia giallorossa è unica, è sinonimo di AS Roma in tutto il mondo e siamo orgogliosi che Riyadh Season da oggi sarà associata a una maglia così iconica. Come il calcio, Riyadh Season mira a riunire le persone con la sua vasta gamma di eventi di intrattenimento internazionali e questa collaborazione offrirà una visibilità ancora maggiore attraverso uno dei club più seguiti al mondo. Il recente successo della Roma in Europa rende il far parte di questo famoso Club un momento emozionante e non vediamo l’ora di vedere cosa si potrà realizzare nei prossimi anni insieme».

Sindaco tifoso

E dire che Gualtieri aveva fatto di tutto per dimostrare il suo amore per la Roma. Spinta al progetto stadio, massima disponibilità, persino la foto con Lukaku al Campidoglio e la maglia donata che ha mandato in tilt i laziali. Eppure la Roma ha scelto la strada del denaro: i soldi arabi hanno vinto su tutto. Anche sulla storia della scritta Spqr. Addio sogni di gloria. Addio Expo 2030.

L'accordo da 25 milioni

Due amichevoli da disputare nel corso del festival (tra fine ottobre e marzo), apertura dei Roma store in Arabia Saudita. La Roma è il primo club al mondo al quale questo evento decide di associarsi commercialmente. Uefa permettendo (comunicazione dell’accordo arrivata poche ore fa) il logo sará già domani sera sulla maglia. L'accordo è stato chiuso per 25 milioni di euro.