Gualtieri, “Roma tra le 100 città per raggiungere la neutralità climatica”

“Roma è tra le 100 città scelte dalla Commissione europea per anticipare gli obiettivi di neutralità climatica già al 2030. E’ una sfida enormemente ambiziosa e questo determina un complesso organico di politiche che devono essere collegate: cura del ferro, aumento del trasporto pubblico e la chiusura del ciclo dei rifiuti che per Roma rappresenterebbe una riduzione di oltre il 90% delle emissioni, poi la realizzazione di comunità energetiche”.

Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri, intervenuto al Forum Sostenibilità organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con la Santa Sede al Centro Congressi Augustinianum. Per Gualtieri la sostenibilità è “un tema centrale per i nostri tempi, per le imprese e per le città”, e ha infine sottolineato l’importanza della sostenibilità “economica e sociale” basata sulla “centralità della persona”. Il modello di “ecologia integrale è una sfida per tutti”.

