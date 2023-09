Gualtieri spedisce la lupa capitolina in Giappone: tornerà a fine marzo

È in trasferta la Lupa Capitolina. La riproduzione dell'originale, esposto ai Musei capitolini, da sempre accoglie nell'androne di Palazzo Senatorio i visitatori. È buona abitudine, soprattutto per i romani e i frequentatori abituali del Campidoglio, porre il pugno davanti al muso della statua, quando la si incrocia, entrando nell'edificio.

Si tratta di un gesto scaramantico e di buon auspicio, che tutti i sindaci della Capitale hanno compiuto almeno una volta, seguiti da consiglieri e assessori. Per qualche mese, però, il sindaco Roberto Gualtieri dovrà farne a meno.

In mostra in Giappone

La Lupa Capitolina, infatti, è in trasferta in Giappone. La statua è stata portata via il 26 agosto scorso ed sarà esposta in due distinte mostre. Al momento si trova al Tokyo Metropolitan Museum of Art e sarà in esposizione nella mostra dal titolo "Rome, the eternal city: masterpiece from the capitoline museum's collection" dal 16 settembre al 10 dicembre. Successivamente la statua traslocherà, insieme alla mostra, a oltre mille chilometri di distanza, per essere esposta al Fukuoka Art Museum dal 5 gennaio al 10 marzo. A termine del tour giapponese la Lupa capitolina rientrerà a Palazzo Senatorio e dalla fine del mese di marzo i visitatori potranno tornare alle vecchie abitudini scaramantiche.