Gualtieri visita il sottopasso di Castel Sant'Angelo alla fine dei lavori

Si sono ormai conclusi i lavori al sottopasso di Castel Sant'Angelo, che congiunge piazza Pia e Gregorio VII. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è venuto a visitare il cantiere che ha ripulito e riqulificato gli 1,2 km della galleria.

I lavori si sono svolti di notte, tra le 21 e le 6, nel periodo tra il 20 e il 29 marzo. “Sono lavori che attendevamo da dieci anni” ha detto infatti il sindaco Gualtieri, asciando però la spiegazione delle specifiche tecniche all'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini.

“Abbiamo rimesso in bianco la galleria - ha spiegato l'assessora - per la sicurezza stradale le pareti delle gallerie devono essere bianche. Abbiamo realizzato della nuova segnaletica verticale. Installeremo degli attenuatori d'urto al bivio. La segnaletica orizzontale è stata ripristinata con una vernice speciale che si vede quando viene illuminata dai fari delle automobili”.

Il sopralluogo del sindaco Gualtieri

Il sindaco ha raggiunto l'ingresso della sottovia poco dopo l'assessora Segnalini. Prontamente ha indossato il giubbotto catarifrangente tipico degli operai e degli addetti stradali e ha attraversato tutta la galleria fino al bivio con la Galleria Principe Amedeo Savoia Aosta, l'altro ramo della sottovia, osservando i risultati dei lavori.

L'assessora lo ha accompagnato indicandogli i principali interventi. Proprio mentre il sindaco visitava il cantiere si stavano compiendo le ultime rifiniture: addetti stavano infatti rifacendo la segnaletica orizzontale, tracciando nuovamente strisce e segnali a terra.

Gualtieri: “Un lavoro svolto in breve tempo e con grande qualità”

“Stanotte - ha detto il sindaco - terminano i lavori al sottopasso di Castel Sant'Angelo. Li attendevamo da dieci anni. Li abbiamo realizzati di notte. Non solo la pulizia, ma anche la sicurezza la stradale: le griglie, le caditoie, la segnaletica verticale e orizzontale. Quindi non solo più decoro, ma anche più sicurezza. Ringrazio il dipartimento mobilità e la ditta che ha svolto il lavoro in breve tempo e con grande qualità”.

“Entro l'estate iniziano i lavori a piazza Pia. Questa è un'anticipazione” ha aggiunto l'assessora Segnalini.