Guardia Costiera sperona Volante del 113. Sembra una fake news invece è vero

Una macchina della Guardia Costiera sperona una volante della Polizia. Sembra una fake news invece è accaduto davvero a Roma.

Protagonoste di un singolare incidente stradale una vettura della Capitaneria di porto e un'autoradio della Polizia di Stato. L'impatto tra le due vetture è avvenuto poco prima delle 9 sulla via Cristoforo Colombo all'incrocio di via Cesare Federici.

Secondo quanto si è appreso la vettura della Guardia costiera, per cause da chiarire, ha urtato la volante della Polizia sugli sportelli del lato passeggero in corrispondenza dell'incrocio semaforico. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale: al momento, nessuno degli occupanti risulta ferito. Il traffico sulla Cristoforo Colombo in direzione centro ha subito dei rallentamenti.