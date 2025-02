Roma, guardia giurata spara ai rapinatori entrati dai vicini, uno è gravissimo.

Una guardia giurata ha sorpreso i ladri in casa dei vicini e ha ingaggiato con loro una colluttazione nel corso della quale ha sparato un colpo di pistola. Uno dei ladri è rimasto ferito alla testa ed è stato trasportato dal 118 in ospedale al San Filippo Neri. E' in pericolo di vita dopo un intervento chirurgico. E' accaduto poco dopo le 19 di giovedì in via Cassia 1001, a Roma.

Il vigilantes stavo rientrando a casa

La guardia giurata stava rientrando a casa quando ha sentito dei rumori provenire dall'appartamento vicino, e quando si è affacciato ha “incrociato” 4 persone che avrebbero tentato di aggredirlo. Un colpo in aria e poi il corpo a corpo e altri colpi. Uno dei malviventi è caduto a terra colpito alla testa mentre gli altri sono fuggiti.

I rapinatori entrati dalla finestra

Secondo la prima ricostruzione oggetto per tutta la notte di verifiche e riscontri, i 4 sarebbero entrati dalla finestra dell'appartamento poco prima di cena e avrebbero preso una donna in ostaggio mentre cercavano la cassaforte che hanno trovato e che hanno iniziato a smurare. Poi l'arrivo della guardia giurata e la colluttazione culminata con gli spari.

Pronto l'avviso di garanzia per la guardia giurata

I Carabinieri hanno lavorato tutta la notte per l'esame dei reperti e dei bossoli a terra. La pistola in dotazione all'uomo è stata sequestrata e in mattinata la Procura dovrebbe notificare all'uomo un avviso di garanzia.

Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di una banda ben organizzata che già in passato ha usato la tecnica dell'assalto in casa all'ora di cena. Sono al vaglio diversi episodi alcuni dei quali risalenti al 2023.