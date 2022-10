Guasto alla linea elettrica: treni in tilt e ritardi sulla tratta Roma-Napoli

Giovedì nero per le ferrovie da Roma a Napoli: un guasto alla linea elettrica rallenta tutta la tratta e mette ko 4 treni.

Disagi e ritardi sulla linea ferroviaria Roma-Napoli quando un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni ha costretto 4 treni ad alta velocità ad arrestare la corsa provocando ritardi fino a 90 e 100 minuti. I convogli sono stati instradati via Cassino e via Formia e per i passeggeri è stata disposta l'assistenza in stazione, a bordo e il trasbordo per quelli rimasti fermi in linea. I rallentamenti hanno coinvolto l'intera tratta e i tecnici sono sul posto per verificare le cause del guasto e ripristinare la circolazione su entrambi i binari.