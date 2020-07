Guerra con i rom, blitz nel campo del Foro Italico: denunciato “lo zingaro”

Guerra con i nomadi a Roma Nord, blitz della Polizia nel campo rom di via del Foro Italico: un uomo, agli arresti domiciliari all'interno del villaggio e conosciuto come “lo zingaro”, denunciato perché responsabile di un'aggressione ai danni di italiano della zona.

Una volta all'interno del campo infatti, l'attenzione dei poliziotti è stata catturata dalla presenza di un furgone rosso già segnalato in due diverse richieste di intervento in via Foce dell'Aniene. La vittima, all'epoca dei fatti, aveva raccontato agli agenti di essere stato preso di mira da un gruppo di rom del campo di via del Foro Italico, che gli avevano danneggiato a colpi di mazza i vetri della propria auto, aggredendolo e minacciandolo con una pistola di grosse dimensioni. A suo dire i suoi aggressori, che eseguivano gli ordini di un uomo conosciuto come lo 'zingaro', volevano impossessarsi di una collezione di monete e francobolli.

Durante il controllo e grazie alle descrizioni fornite dalla parte lesa in sede di denuncia, i poliziotti hanno rintracciato e identificato un uomo risultato poi essere il proprietario del mezzo. All'interno di un magazzino, vicino alla baracca usata dal proprietario del furgone, gli agenti hanno trovato una pistola 'Bruni' modello 92 calibro 8 mm completa di caricatore, successivamente sequestrata.

Accompagnato negli uffici di Polizia e dopo ulteriori accertamenti, il 40enne romeno è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali, minaccia aggravata e danneggiamento.