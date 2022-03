Guerra Ucraina: Vladimir Putin fermerà le armi solo a primavera inoltrata

di Beatrice 241

Vladimir Putin? Gli astri dicono che è una Bilancia. Ma anche sul segno zodiacale non c'è certezza. E cosa prevedono per lui le carte napoletane? Guerra a oltranza in Ucraina, sino a raggiungere quella che egli sostiene essere la giustizia.

Dunque, Vladimir Putin sembra esser nato il 7 ottobre 1952 a San Pietroburgo, quindi dovrebbe essere del segno della Bilancia. Uso il condizionale perché sono ben 17 i temi natale calcolati per Putin e nessuno di questi dà la certezza della data e dell’ora di nascita del Presidente su cui sono stati fatti i calcoli.

Una vita avvolta nel mistero

Sembra che Vladimir Putin non voglia lasciar traccia di sé o, più semplicemente, non voglia che qualcuno vada a curiosare tra le sue stelle. Comunque la data sembra essere un po’ più certa dell’eventuale ora di nascita e quindi Putin possiamo considerarlo un Bilancia. La “stesa” che ho aperto per lui parte con carte che parlano di un accentuato nervosismo che sta caratterizzando questi giorni del Presidente nervosismo che appare stimolato da due elementi: ci sono situazione e avvenimenti, a noi europei poco chiari, che lo hanno spinto, e lo stanno spingendo, ad agire come noi tutti vediamo.

Inoltre c’è una sorta di diktat che gli ricorda o forse, per meglio dire gli impone, di prendere nelle sue mani la situazione: per lui è tempo di agire per tracciare quel solco che dovrà separare gli amici dai nemici. E’ una sfida che deve accogliere anche perché ritiene che solo lui può portarla avanti e vincerla. Poi, irritato o non irritato, un Bilancia avverte in sé la capacità di decidere dove, e come andare, per sanare situazioni che ai suoi occhi appaiono ingiuste. Fortunatamente le carte aggiungono che, nonostante la determinazione di Putin, non si dovrebbe arrivare alla Terza Guerra Mondiale e i conflitti dovrebbero rimaner circoscritti nelle terre dove sono scoppiati.

Le carte dicono che la Terza Guerra Mondiale non ci sarà

Continuerà la triste competizione muscolare di Usa e Nato e questo sembrerà in più momenti esasperare la situazione e alimentare le interminabili processioni di profughi, ma per fortuna non sfocerà in una nuova grande guerra. Ancora per un tempo, non certo brevissimo, saranno quelle terre il teatro di scontri che noi europei guardiamo con occhio incredulo anche perché già sfiniti dalla lunga pandemia da Covid.

Putin si calmerà e valuterà un armistizio solo se riuscirà a trovare una via di uscita onorevole. Non si lascerà spaventare dalle sanzioni o dalle prese di posizione dei grandi del mondo, perché lui ha molto chiaro quello che sta facendo e non intende arretrare solo perché qualcuno alza la voce, anzi, dicono ancora le mie carte, certi comportamenti lo rendono ancor più duro e a tratti cinico oltre che più determinato nel procedere verso l’obiettivo che si è prefissato.

Se a un tal carattere vogliamo aggiungere nella lettura anche gli spostamenti dei pianeti nel suo presunto cielo natale potremmo affermare con sicurezza che Putin non è certo intenzionato a deporre le armi. Ecco allora che riesco a leggere con maggior chiarezza quello che le carte suggeriscono: arriverà solo a primavera inoltrata l’accordo, un armistizio, anche se ci saranno strascichi di violenza ancora per lungo tempo in quelle terre dove gli ucraini combatteranno gli ucraini ma, da quello che mi sembra di vedere, Putin festeggerà i suoi settant’anni lontano dai campi di battaglia e con il pensiero già lontano dai problemi dell’Ucraina.

Istagram: Beatrice241cartomante

cartomantebeatrice@gmail.com