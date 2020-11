Guido Bertolaso sindaco di Roma, Giorgia Meloni sembra convinta: "Ottimo nome"

Guido Bertolaso sindaco di Roma, anche l'ultimo tassello per la sua candidatura alle prossime comunali sembra essersi messo al posto giusto: dopo benedizione di Berlusconi ed il via libera informale di Salvini, anche Giorgia Meloni sembra essersi convinta del nome dell'ex capo della Protezione Civile.

"Guido Bertolaso? Non so se sarebbe un buon candidato. Lo stiamo verificando. Sicuramente sarebbe un ottimo sindaco", ha detto la la leader di Fratelli d'Italia nel corso della registrazione della puntata di “Quarta Repubblica” che andrà in onda lunedì sera su Rete 4.

"Per il candidato sindaco di Roma prima di Natale la chiudiamo - ha specificato la Meloni -. Stiamo lavorando su un metodo, mettiamo sul tavolo tutte le ipotesi e poi faremo insieme una valutazione su quella più vincente. Non ho mai messo un veto su uno dei nomi che sono stati proposti e dobbiamo fare con serenità tutte le valutazioni che vanno fatte, perché Roma non si può permettere un'altra Virginia Raggi".