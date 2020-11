Guido Bertolaso sindaco di Roma, Salvini: “È quello che mi ha convinto di più”

Guido Bertolaso sindaco di Roma, arriva l'endorsement definitivo di Matteo Salvini che lo elegge come l'aspirante candidato che lo ha convinto di più. Ma la partita all'interno del Centrodestra in vista delle comunali del 2021 non è ancora chiusa, con Giorgia Meloni prende tempo.

Mentre i vertici tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia per chiudere la quadra sui candidati da schierare in campo alle prossime urne sono stati rimandati a data da destinarsi, i leader di Carroccio e FdI continuano la campagna elettorale tra ospitate radio e tv.

Il botta e risposta sulla partita romana tra Salvini e Meloni lo ha iniziato la leader di Fratelli d'Italia che, intervistata a Sky Tg24, ha detto che Guido Bertolaso” è un candidato che “stiamo prendendo in considerazione, non è l'unico nome, non ci sono veti da parte mia, a Roma vogliamo vincere. Bertolaso è uno di quei nomi, sceglieremo il candidato migliore”. Risposta diplomatica, che non lascia trapelare nulla, se non che sarà proprio la Meloni l'ago della bilancia.

Questo perché da Salvini è arrivata poche ore dopo la benedizione finale. Ai microfonini di Radio Radio, l'ex ministro degli Interni ha detto: “Fra le tante persone valide, quello che più mi ha convinto è stato Bertolaso”. E sulla futura squadra per il Campidoglio, “Sto incontrando tante persone di Roma, che hanno voglia di mettersi in gioco, in tanti dicono che ci sono. La squadra sta prendendo forma, perché non basta il sindaco”.

Con Forza Italia e Lega che pendono verso lo stesso nome, la palla passa è quindi in mano alla Meloni. La numero uno di FdI aveva promesso il nome entro dicembre. Il countdown è partito.